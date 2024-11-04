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Зенитчики сбили «Бабу-Ягу» ВСУ на Красноармейском направлении

В случае визуального обнаружения БПЛА противника зенитчики открывают по нему огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм.
2024-11-04 05:00:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитной установки группировки войск «Центр» сбил беспилотник противника на Красноармейском направлении. Кадрами поделилось Министерство обороны России.

Российские военнослужащие рассказали, как им удалось зенитной установкой ЗУ-23-2 уничтожить «Бабу-Ягу» противника в зоне СВО.

«Вылетела прямо, не ждали, она вылетела прямо на нас и отработали сразу. Ну, груженая была, но на ней снаряды были, мины были на ней, вот как бы ее расстреляли, посадили. Мы ее не забирали, мы ее просто сбили, показали место, где ее посадили», - рассказал командир орудия с позывным Марс.

По словам бойца, расчет работает как по воздушным, так и наземным целям

Расчеты зенитных установок ЗУ-23-2 обеспечивают воздушное прикрытие российских войск, уничтожая разведывательные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, а также ударные дроны-камикадзе противника.

На счету зенитчиков десятки уничтоженных БПЛА, в том числе гексакоптеров «Баба Яга». В случае визуального обнаружения беспилотников зенитчики открывают по нему огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 мм, учитывая при этом высоту, дальность и тип беспилотника, обеспечивая эффективную дальность огня до 2,5 км.

Для успешной борьбы с низколетящими БПЛА и дронами противника зенитчики используют пулеметы и стрелковое оружие, а также поступившие в подразделения гладкоствольные ружья.

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» непрерывно несут боевую службу, обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, жизни личного состава, вооружение и военную технику.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения дрона ВСУ из ЗУ-23 и ПЗРК «Игла».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Зенитчики #ЗУ-23-2 #красноармейское направление
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