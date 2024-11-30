Отставной британский политик и бывший премьер-министр Борис Джонсон пишет мемуары и выступает на телевидении. Когда двери на Даунинг-стрит закрыты, открывается фантазия. Вот и на одном из интервью экс премьер-министр предложил решение, за которое отвечать не будет.

«Мы должны ввести войска на Украину. Я не думаю, что мы должны посылать туда боевые части и противостоять России. Однако нужно создать многонациональные европейские миротворческие силы, контролирующие границу и также помогающие украинцам. И я не вижу, как такая европейская операция может проходить без британцев. Мы должны быть там», - заявил британский экс-премьер.

Великобритания эпохи Джонса и пост-джонсоновская не сильно изменилась. Следом эту же риторику пыталась продавить Лиз Трасс - 50 дней премьерства и отставка. Риши Сунак - несколько раз посещал Киев и отправлял Зеленскому оружие. 1.5 года - отставка. На очереди - лейборист Кир Стармер, который пошел еще дальше и одобрил удары британскими ракетами Storm Shadow. О дипломатии в британских верхах не говорят.

«Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы. При этом, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины», - прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

То, о чем говорил Борис Джонсон - отправка войск НАТО на Украину - неоднократно звучало в тех или иных формах: официально или через СМИ. Эту идею то продвигал, то отклонял президент Франции Эммануэль Макрон. Спустя год мысль подхватили британские военачальники. Но ни в НАТО, ни в Евросоюзе прямых заявлений делать не спешат, будто бы изучают «фокус-группу». Все ответы на вопросы уже есть - в российской Службе внешней разведки. Там подтвердили, что Украина и НАТО готовят «заморозку конфликта» с целью нарастить военный потенциал для дальнейшей эскалации.

Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента». К данному моменту уже определены территории, которые предполагается распределить между оккупантами. Всего планируется ввести на Украину 100 тысяч так называемых миротворцев.

Также по данным Службы внешней разведки силы Североатлантического альянса уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры. К этому процессу планируют привлечь около миллиона мобилизованных украинцев. При этом вопрос введения «миротворцев» никак не обсуждался с российской стороной.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть абсолютно четкие параметры необходимые для урегулирования. Это два. И наконец для выхода на траекторию нужно решать первопричину этого конфликта и здесь все гораздо глубже чем направление», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейцы пока еще находятся на перекрестке решений: в какую сторону развернется их политика по Украине, решать будет в Вашингтоне уже новая администрация. Что ожидать с приходом Трампа, не знают даже на самых высших кругах европейского совета.

«Какой будет реакция Европы на возможное изменение отношения США к Украине? Это большая проблема. Пока я был в Киеве, этот вопрос мне задавали все украинцы, от президента до обычных солдат: Что будут делать европейцы, если новая администрация США перестанет поддерживать Украину?», - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

США, пока еще у власти демократы, принялись обновлять и модернизировать собственную ядерную триаду. Процесс займет шесть лет и потребует вложений на 140 миллиардов долларов.

«Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине погибают американцы или европейцы, имеющие статус военного. Это уже происходило и очень хорошо показывает опасность эскалации и распространения конфликта», - предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также венгерский премьер-министр подчеркнул: пуск российской баллистической ракеты «Орешник» требует от Западной Европы сверхосмотрительности.