Служба внешней разведки России сообщила, что по поступающим данным, Запад планирует ввести в Киев 100 тысяч «миротворцев» НАТО.

Далее под видом «миротворческого контингента» территории станут оккупированными: северные области, в том числе столичный регион — зона Великобритании, центральная и восточная части – Германии, западные – Польши, черноморское побережье достанется Румынии.

Отмечается, что НАТО уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, в которых вероятно будут обучать не менее одного миллиона мобилизованных в ВСУ. Кроме того, Североатлантический альянс обсуждает с западными военно-промышленными компаниями инвестиции Киеву и отправку туда специалистов и оборудования.

На данный момент НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша, следует из заявления СВР, учитывая отсутствие их перспектив на фронте.