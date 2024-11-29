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СВР: Запад планирует ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев» НАТО

НАТО уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, в которых предполагается обучить не менее миллиона мобилизованных украинцев
Карина Тазетдинова 2024-11-29 09:31:27
© Фото: Daniel LÃ�b, dpa, Global Look Press

Служба внешней разведки России сообщила, что по поступающим данным, Запад планирует ввести в Киев 100 тысяч «миротворцев» НАТО.

Далее под видом «миротворческого контингента» территории станут оккупированными: северные области, в том числе столичный регион — зона Великобритании, центральная и восточная части – Германии, западные – Польши, черноморское побережье достанется Румынии. 

Отмечается, что НАТО уже разворачивает на Украине учебно-тренировочные центры, в которых вероятно будут обучать не менее одного миллиона мобилизованных в ВСУ. Кроме того, Североатлантический альянс обсуждает с западными военно-промышленными компаниями инвестиции Киеву и отправку туда специалистов и оборудования.

На данный момент НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, чтобы восстановить боеспособность ВСУ для попытки реванша, следует из заявления СВР, учитывая отсутствие их перспектив на фронте. 

#Украина #НАТО #Миротворцы #ВСУ #свр #поставки оружия #Инвестиции #украинский конфликт #обучение боевиков
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