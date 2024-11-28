В разгар рабочей среды в США Джо Байден отбывает в отпуск на Нантакет - остров миллиардеров, как его прозвали местные. Мелочиться президент Америки не привык, особенно в вопросах украинского характера. Пока Байден не ушел, денег Киеву нужно дать про запас.

«Мы стремимся сделать все возможное до конца работы этой администрации, чтобы у Украины было все необходимое для продолжения боевых действий в 2025 году и чтобы в случае переговоров она могла вести их с позиции силы. Многое из того, что мы делаем сейчас с нашими союзниками и партнерами, в том числе и по G7, направлено именно на это», - заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен, будучи одной ногой в вагоне уходящего поезда власти, самый активный в ряду демократов, кто не глядя пропускает по линии Госдепа все запросы Киева. Американские СМИ заподозрили неладное: Белый дом мог тайно запросить у Конгресса еще 24 миллиарда долларов. И заявку просят рассмотреть в декабре. Сенаторы из команды Трампа ожидаемо против.

«Конгресс не должен давать ему бесплатный подарок и дальше саботировать мирные переговоры президента Трампа во время переходного периода. Все требования Байдена о финансировании должны быть мертворожденными», - написал республиканский сенатор Майк Ли.

Не столько Байден спешит на помощь Украине, сколько те, кто испытывает личную неприязнь к новой администрации. И Пентагон, и Белый дом довольно долго отказывались от идеи разрешить удары по России ракетами ATACMS - опасаясь эскалации. Но, видимо, Трампа опасаются еще больше, так как все решения, в том числе и передачу Киеву противопехотных мин, стали принимать тотчас после его победы.

«Нет никаких оправданий использованию противопехотных мин в этом конфликте, который никак нельзя разрешить с их помощью. Единственный эффект от такого шага - убийство невинных, вот и все. Они в Киеве это знают и делают, потому что главное для них - это убивать. Президента Украины не избирали, он диктатор, он буквально отсидел свой срок и продолжает оставаться у власти. В этой стране запретили христианскую конфессию. Какие еще особенности диктатуры нужно перечислить, чтобы назвать это тоталитаризмом?» - считает журналист Такер Карлсон.

А в Киеве грядет очередная перетасовка. Верховная рада планирует рассмотреть вопрос об отставке министра обороны Умерова - чуть больше года он удерживает этот пост. Параллельно лоббируют процесс отставки начальника главного управления разведки Буданова* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Зеленский вновь пытается показать союзникам «прозрачность» украинской демократии. Однако кадровые перестановки не отдаляют, а лишь приближают крах государственности. Западная пресса намекает: американские и европейские чиновники пришли к пониманию, что Украина должна отказаться от территорий и начать переговоры. А пока Зеленского отвлекают по старой схеме: обещаниями о светлом будущем в составе ЕС.

«Я заверил украинского министра, что Польша окажет поддержку процессу вступления Украины в Европейский союз. Мы будем использовать период нашего председательства, чтобы это ускорить, так как членство Украины в ЕС отвечает стратегическим интересам нашей страны», - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Но стоит вспомнить, как глава МИД Польши Сикорский еще в начале месяца объявлял об отказе Варшавы усилить военную помощь Украине. С географией у поляков всегда было «на пять», ведь ракеты могут быть американские, а цели - польские. Польский премьер-министр, комментируя на прошлой неделе пуск «Орешника», сказал главное: «приближается неизвестное».

«Все понимают, что это мощный сигнал. У нас есть четкое понимание, знание, что этот сигнал принят и расшифрован всеми адресатами. Мы готовы к любому развитию событий и у нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ. Как сказал президент - ответ всегда будет. Не мы нагнетаем эскалацию. Мы вынуждены, к сожалению, на нее отвечать», - заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Киев неизбежно несет потери вне зависимости развития событий. Вопрос лишь в конечном счете и в том, кто заплатит самую высокую цену. Ведь в сценарии прогрессирующей эскалации на первом плане - Украина.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.