Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова СВР о планах Запада разместить «миротворцев» на Украине.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад планирует ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев» НАТО. Под видом этого страны НАТО оккупируют бывшую советскую республику. Север достанется Британии, центр и восток - Германии, запад - Польше, а черноморское побережье - Румынии.

При этом, как отметили в СВР, НАТО уже разворачивает на территории Украины учебно-тренировочные центры. Там планируется обучать не менее миллиона мобилизованных в ВСУ.