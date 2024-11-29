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Кремль прокомментировал планы Запада разместить «миротворцев» на Украине

Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение миротворцев возможно только с согласия обеих сторон конфликта.
Тимур Шерзад 2024-11-29 13:14:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова СВР о планах Запада разместить «миротворцев» на Украине.

«Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. 

Напомним, ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Запад планирует ввести на Украину 100 тысяч «миротворцев» НАТО. Под видом этого страны НАТО оккупируют бывшую советскую республику. Север достанется Британии, центр и восток - Германии, запад - Польше, а черноморское побережье - Румынии. 

При этом, как отметили в СВР, НАТО уже разворачивает на территории Украины учебно-тренировочные центры. Там планируется обучать не менее миллиона мобилизованных в ВСУ. 

#в стране и мире #Украина #НАТО #Оккупация #Дмитрий Песков
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