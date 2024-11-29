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Полиция к утру вытеснила демонстрантов с проспекта Руставели в Тбилиси

Стражи порядка применили водометы, слезоточивый газ, дубинки после выхода акции за рамки закона.
Екатерина Булучевская 2024-11-29 09:23:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спецназ Грузии только к утру вытеснил митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси. За прошедшую ночь в столице страны шли жесткие столкновения оппозиции с силовиками. Спустя пару часов акция начала выходить за рамки закона, и около полуночи МВД Грузии выступило с официальным заявлением о том, что из-за нарушения силовики пошли на вынужденные меры. Стражи порядка применили водометы, слезоточивый газ, дубинки.

Протесты начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить на ближайшие четыре года переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз, решение было объявлено премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Они требуют от Грузии не реформ, а шагов, которые означали бы отказ от нашего достоинства. Это включает в себя отмену закона о прозрачности деятельности НПО, закона о борьбе с пропагандой ЛГБТ, введение санкций, преднамеренный развал экономики Грузии, освобождение Михаила Саакашвили и многое другое», - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Организатор оппозиции - президент Грузии Саломе Зарубишвилли. Она заявила, что в стране «гражданская война», и считает, что противостояние не прекратится, пока не пройдут новые выборы. В МВД сообщили о трех раненых полицейских, двое - в больнице. СМИ же пишут о том, что пострадали 18 силовиков.

#Европа #Грузия #протесты #МВД #Тбилиси #митинг #пострадавшие #Саломе Зурабишвили #Ираклий Кобахидзе
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