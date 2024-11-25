В ГД внесли закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания языка

В Государственную думу РФ внесли законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что профильный комитет обсудит законопроект 9 декабря. А уже на следующий день документ рассмотрят в первом чтении, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, внесен в Госдуму», - цитирует ТАСС слова спикера Госдумы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил разработать правила определения уровня владения русским языком среди трудовых мигрантов. Кроме того, необходимо создать единый федеральный алгоритм работы с детьми иностранцев, которые плохо знают русский язык.