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СФ одобрил запрет на усыновление детей в страны, где можно менять пол

Ранее документ приняли в Государственной думе РФ.
Сергей Лебедев 2024-11-20 11:13:25
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Сегодня в ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Напомним, ранее документ приняли в Государственной думе РФ.

Согласно закону, нельзя будет усыновлять российских детей гражданам Австрии, Аргентины, ФРГ, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Эстонии и других государства. Сейчас смена пола разрешена в 35 странах.

В России закон о смене пола действует с прошлого года (за исключением случаев необходимости медицинского вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний).

Также сегодня Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно документу, штраф за нарушение может составлять до пяти миллионов рублей.

#в стране и мире #Совет Федерации #Запрет #закон #Усыновление
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