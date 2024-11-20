СФ одобрил запрет на усыновление детей в страны, где можно менять пол

Сегодня в ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил закон о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Напомним, ранее документ приняли в Государственной думе РФ.

Согласно закону, нельзя будет усыновлять российских детей гражданам Австрии, Аргентины, ФРГ, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Эстонии и других государства. Сейчас смена пола разрешена в 35 странах.

В России закон о смене пола действует с прошлого года (за исключением случаев необходимости медицинского вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний).

Также сегодня Совет Федерации одобрил законы о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно документу, штраф за нарушение может составлять до пяти миллионов рублей.