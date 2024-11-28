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Удар по штабу «Кракена»* в Харькове уничтожил до 40 специалистов из США

Удар произошел 25 ноября.
2024-11-28 20:18:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по штабу подразделения Главного управления разведки «Кракен»* в Харькове, в результате чего было уничтожено до 40 иностранных специалистов - в основном из США. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Удар произошел 25 ноября.

Кроме того, в ответ на удары вглубь России наши военнослужащие атаковали места размещения западного дальнобойного оружия ВСУ. Были поражены пять пусковых установок для ATACMS, три установки для HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS.

Также за последние сутки был нанесен комбинированный массированный удар по ключевых объектам ВПК Украины. Семнадцать объектов поражены ударами 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Кроме того, на этой неделе российские войска поразили расположенный в Одессе пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ. Уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления морскими дронами, в том числе ликвидированы девять французских инструкторов и технических специалистов.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#армия #ВС РФ #Искандер #Харьков #сумская область
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