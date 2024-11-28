МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ответ на удары по России ВС РФ уничтожили пять пусковых установок ATACMS

Также было уничтожено до 30-ти специалистов личного состава боевых расчетов, сообщило оборонное ведомство.
2024-11-28 19:36:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ за неделю нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на атаки киевского режима вглубь территории России. Минобороны России сообщает, что 25 ноября, ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.

Среди них - две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе населенного пункта Токари, и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Малого Бобрика.

«Также до 30-ти специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок», - уточняется в сообщении.

Кроме того, минувшей ночью ВС РФ при комбинированном массированном ударе использовали 90 ракет. Также были задействованы 100 беспилотников «Герань-2». 

Владимир Путин в ходе госвизита в Казахстан заявил, что РФ будет отвечать на удары дальнобойным западным оружием вглубь российских территорий, в том числе и продолжением боевых испытаний гиперзвуковой системы «Орешник». 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #ВС РФ #ракета #ATACMS #Пусковая установка #сумская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 