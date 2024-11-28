В ответ на удары по России ВС РФ уничтожили пять пусковых установок ATACMS

ВС РФ за неделю нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ответ на атаки киевского режима вглубь территории России. Минобороны России сообщает, что 25 ноября, ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS.

Среди них - две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе населенного пункта Токари, и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Малого Бобрика.

«Также до 30-ти специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок», - уточняется в сообщении.

Кроме того, минувшей ночью ВС РФ при комбинированном массированном ударе использовали 90 ракет. Также были задействованы 100 беспилотников «Герань-2».

Владимир Путин в ходе госвизита в Казахстан заявил, что РФ будет отвечать на удары дальнобойным западным оружием вглубь российских территорий, в том числе и продолжением боевых испытаний гиперзвуковой системы «Орешник».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.