За последние дни около 100 российских ракет различных видов базирования и 466 беспилотников «Герань-2» поразили ключевые объекты на Украине. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Только минувшей ночью ВС РФ при комбинированном массированном ударе использовали 90 ракет. Также были задействованы 100 БПЛА. Поражены 17 объектов украинской военной промышленности.

В МО РФ подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на атаки киевского режима вглубь территории России.

В военном ведомстве также сообщили, что в минувший понедельник ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, которые применяют дальнобойные ракеты ATACMS.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.