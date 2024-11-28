МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ выпустили за ночь 90 ракет по объектам военной промышленности Украины

Также были задействованы 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».
2024-11-28 19:28:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За последние дни около 100 российских ракет различных видов базирования и 466 беспилотников «Герань-2» поразили ключевые объекты на Украине. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Только минувшей ночью ВС РФ при комбинированном массированном ударе использовали 90 ракет. Также были задействованы 100 БПЛА. Поражены 17 объектов украинской военной промышленности.

В МО РФ подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на атаки киевского режима вглубь территории России.

В военном ведомстве также сообщили, что в минувший понедельник ударами баллистических ракет «Искандер» в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, которые применяют дальнобойные ракеты ATACMS.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #МО РФ #Герань-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 