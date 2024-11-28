МО РФ: удар «Искандера» в Одессе уничтожил 9 специалистов из Франции

На неделе российские войска поразили расположенный в Одессе пункт временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Были уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами. В том числе ликвидированы 9 французских инструкторов и технических специалистов.

В военном ведомстве отметили, что для мощного удара применили ракеты «Искандер».

Напомним, также ВС РФ поразили расположенный в Харькове штаб подразделения Главного управления разведки МО Украины «Кракен»*. Были уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.