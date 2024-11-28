Путин: удар по центрам принятия решений в Киеве возможен в течение дня

Президент России Владимир Путин намекнул на возможный удар по центрам принятия решений в Киеве в течение дня.

«В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: "Сегодня в течение дня все возможно"», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Астане.

Ранее в ходе выступления на саммите ОДКБ в Казахстане Путин заявил, что центры принятия решений, находящиеся в Киеве, могут стать целью для российской гиперзвуковой системы «Орешник».

Также сегодня Владимир Путин отметил, что «Орешник» способен поражать объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей или даже глубже, а также сравнил эффект от его попадания с падением метеорита.