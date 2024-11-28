Путин: «Орешник» поражает объекты на глубину 3-4 укрепленных этажей

Новейшая ракета «Орешник» может поражать защищенные объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами.

«Мощный кинетический удар, как метеорит падает, после которого целые озера образуются. Поражение серьезное, все, что находится в центре, превращается в пепел. Сила удара колоссальная», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что «можно добавить и еще», тогда удар будет еще более мощным.

«Образец создан и он работает так, как запланировано его создателями, это точное оружие высокой мощности», - добавил глава РФ.

Ранее Путин рассказал о некоторых боевых характеристиках новейшей ракеты «Орешник» - десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов -это около трех километров в секунду, температура поражающих элементов достигает 4 000 градусов.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику.