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Путин: «Орешник» поражает объекты на глубину 3-4 укрепленных этажей

Глава РФ сравнил удар Орешника» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.
Ирина Егорова 2024-11-28 16:35:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшая ракета «Орешник» может поражать защищенные объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами.

«Мощный кинетический удар, как метеорит падает, после которого целые озера образуются. Поражение серьезное, все, что находится в центре, превращается в пепел. Сила удара колоссальная», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что «можно добавить и еще», тогда удар будет еще более мощным.

«Образец создан и он работает так, как запланировано его создателями, это точное оружие высокой мощности», - добавил глава РФ.

Ранее Путин рассказал о некоторых боевых характеристиках новейшей ракеты «Орешник» - десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов -это около трех километров в секунду, температура поражающих элементов достигает 4 000 градусов.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику.

#Путин #ракета #Астана #метеорит #поражение #орешник
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