Путин: центры принятия решений в Киеве могут стать целью для «Орешника»

Президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ могут ударить в том числе и по центрам принятия решений в Киеве.

Он отметил в ходе выступления на саммите ОДКБ в Астане, что в настоящее время Генштаб Вооруженных сил России выбирает цели на территории Украины для поражения.

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве», - сказал Путин.

Владимир Путин заявил, что РФ будет отвечать на удары дальнобойным западным оружием вглубь российских территорий, в том числе и продолжением боевых испытаний гиперзвуковой системы «Орешник».

При этом президент сообщил, что массированное применение комплекса «Орешник» в рамках одного удара можно сравнить с применением ядерного оружия.