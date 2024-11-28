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Путин: центры принятия решений в Киеве могут стать целью для «Орешника»

Владимир Путин уточнил, что цели для поражения на территории Украины подбираются Генеральным штабом ВС РФ.
Тимур Шерзад 2024-11-28 13:25:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ могут ударить в том числе и по центрам принятия решений в Киеве. 

Он отметил в ходе выступления на саммите ОДКБ в Астане, что в настоящее время Генштаб Вооруженных сил России выбирает цели на территории Украины для поражения.

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве», - сказал Путин. 

Владимир Путин заявил, что РФ будет отвечать на удары дальнобойным западным оружием вглубь российских территорий, в том числе и продолжением боевых испытаний гиперзвуковой системы «Орешник». 

При этом президент сообщил, что массированное применение комплекса «Орешник» в рамках одного удара можно сравнить с применением ядерного оружия

#армия #Киев #Владимир Путин #центры принятия решений #орешник
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