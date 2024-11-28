Шойгу посоветовал Западу внимательно прочитать ядерную доктрину России

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рекомендовал западным коллегам внимательно изучить обновленную ядерную доктрину РФ.

«Вообще сама по себе доктрина она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано», - сказал Шойгу в кулуарах саммита ОДКБ в Астане.

Напомним, президент Владимир Путин 19 ноября подписал Указ, утверждающий новую ядерную доктрину России. Ее базовый принцип остался неизменным - применение ядерного оружия является крайней мерой для защиты суверенитета страны.

В обновленной версии документа расширена категория стран и военных союзов, на которые распространяется ядерное сдерживание.

Также в доктрине четко прописаны военные угрозы, при возникновении которых Москва может пойти на крайние меры.

Ранее стало известно, что власти США не станут корректировать свою ядерную доктрину вслед за Россией. Об этом сообщили в Белом доме. Там добавили, что не удивлены действиями Москвы.