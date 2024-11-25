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Захарова: в НАТО не дочитали обновленную ядерную доктрину России

Дипломат прокомментировала заявление главы Военного комитета Североатлантического альянса о превентивных высокоточных ударах по РФ.
Сергей Лебедев 2024-11-25 20:58:39
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, вероятно, не ознакомился с обновленной российской ядерной доктриной. Такое предположение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его заявление о превентивных высокоточных ударах.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину», - сказала дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Он также назвал позитивным тот факт, что альянс изменил отношение к своей сущности как оборонного альянса. 

Напомним, недавно Бауэр назвал оправданным снятие запрета для ВСУ использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России. При этом он добавил, что страны, которые предоставляют ракеты, могут самостоятельно устанавливать границы их использования.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. До этого он внес корректировки в ядерную доктрину.

#Россия #НАТО #Мария Захарова #МИД РФ #доктрина #Роб Бауэр
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