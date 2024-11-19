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Путин утвердил основы госполитики России в области ядерного сдерживания

Соответствующий указ президент подписал сегодня, 19 ноября.
Сергей Лебедев 2024-11-19 11:16:11
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 19 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Указ «Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», подписанный в 2020 году, признан утратившим силу.

Напомним, в сентябре прошло совещание Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Во вступительном слове Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным.

При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны.

#Россия #РФ #Кремль #Владимир Путин #Ядерное сдерживание #указ
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