В Ливане заявили, что удары Израиля отбросили страну на 10 лет назад

Утром в среду, 27 ноября, вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Тем не менее до полной нормализации обстановки с Израилем пока далеко. С самого утра по трассам Ливана мчат машины. В салонах битком - едут целыми семьями, с детьми.

«Мы едем в Харис, и, даст Бог, мы всегда будем побеждать. Мы будем вилкой в ​​глазу врага», - поделился местный житель.

С собой везут только самое необходимое, на крыше привязаны стопки матрасов - дефицит по ливанским меркам. Местные жители говорят о чувстве победы, гордости и чести для всего населения Ливана.

При этом за полчаса до перемирия стороны обменялись ударами. Ракета Хезболлы попала в автостанцию в Израиле, недалеко от границы с Ливаном. В результате обстрела сгорели автобусы.

Ранее ВВС Израиля совершили рекордное с начала ноября количество авианалетов по столице Ливана. Погибли 55 человек, еще 160 получили ранения. Однако это не останавливает тысячи ливанских беженцев, которые сегодня возвращаются к своим брошенным домам.

«В 4 часа объявили о прекращении огня, в 4:10 я был на дороге в сторону Маараке. Это неописуемое чувство», - сказал местный житель, возвращающийся домой.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» официально наступило в 4 утра по местному времени. Ранее США предъявили ультиматум Тель-Авиву, требовали подписать документ. Об этом гордо заявлял президент США Джо Байден. Хвалился, что это он - голубь мира.

«Я переговорил с премьерами Израиля и Ливана и рад сообщить, что правительства приняли предложение США завершить разрушительный конфликт между Израилем и Хезболлой», - сказал американский президент.

Теперь в течение 60 дней Израиль должен вывести свои войска. Соглашение предусматривает постепенное развертывание подразделений армии Ливана вдоль южной границы. Там ливанцы начали срывать флаги, развешенные израильскими солдатами.

Продолжительность действия договоренностей будет зависеть от «Хезболлы», заявил израильский премьер-министр Нетаньяху. Полеты израильских ВВС над Ливаном продолжатся, но их будут проводить только с целью наблюдения и разведки.

«”Хезболла” нарушит соглашение о прекращении огня не только в том случае, если атакует нас, но и в том случае, если попытается вооружиться, чтобы атаковать нас в будущем. Мы будем решительно реагировать на любое нарушение этого соглашения», - заявил Нетаньяху.

Напомним, обострение конфликта между Ливаном и Израилем случилось год назад. «Хезболла» вступилась за Сектор Газа, обстреливали Израиль. В конце сентября 2024 года ЦАХАЛ начала сухопутную операцию в Ливане. Незадолго до этого произошли массовые взрывы пейджеров и раций, которые члены «Хезболлы» использовали для оперативной связи. Ликвидировали и руководство шиитского движения.

«Целью войны на севере был ущерб возможностям “Хезболлы” и создание условий для возвращения в дома жителей северных территорий. В течение следующих 60 дней мы увидим, будет ли эта цель реализована», - заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Районы Ливана представляют сейчас руины - разрушенные дороги, побитые машины. Ущерб экономике колоссальный.

«По нашим оценкам, фактические потери экономики Ливана составляют более $20 млрд, а на восстановление страны может потребоваться от $20 до $30 млрд. Атаки Израиля отбросили страну на 10 лет назад», - сказал министр экономики Ливана Амин Селам.

Тем временем израильтяне против прекращения огня. По данным опроса, больше половины жителей считают, что Израиль не победил «Хезболлу».

«Я против этого соглашения. Дайте нам еще месяц, и мы выйдем победителями. Это соглашение позорно и бесчестно. Еще бы месяц и мы бы делали с “Хезболлой” все, что хотим», - прокомментировал житель Тель-Авива Ицхак Рахамим.

Тем временем ливанский Минздрав опубликовал данные - всего с начала ударов Тель- Авива по Ливану погибли почти 4 000 человек, еще 16 000 были ранены. Для сравнения - израильская сторона потеряла чуть больше сотни человек.