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Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу

Незадолго до вступления перемирия в силу Израиль нанес серию авиаударов по контрольно-пропускным пунктам на сирийско-ливанской границе.
Ян Брацкий 2024-11-27 07:15:54
© Фото: Nasser Ishtayeh, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу, сообщает Al Jazeera. Стороны конфликта рассчитывают, что перемирие будет «бессрочным».

Договоренности были достигнуты при участии Франции, о самом перемирии незадолго до прекращения огня объявил президент США Джо Байден. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал перемирие с правительством страны.

По условиям сделки, Армия освобождения Израиля должна оставаться на своих позициях, а в течение двух месяцев вывести подразделения. Если бойцы «Хезболлы» нарушат правила соглашения, то Тель-Авив оставляет за собой право на самозащиту.

Население Ливана, ранее покинувшее свои дома, начало возвращаться. Юг республики возьмут под свой контроль военные Ливана, а силы «Хезболлы» отойдут на 30 километров от северных границ с Израилем.

За несколько часов до вступления перемирия в силу подразделения ЦАХАЛ нанесли серию ударов по погранпереходам на сирийско-ливанской границе. Под удар ВВС Израиля попали как минимум два КПП в Сирии.

#Израиль #Биньямин Нетаньяху #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #перемирие
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