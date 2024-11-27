Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу, сообщает Al Jazeera. Стороны конфликта рассчитывают, что перемирие будет «бессрочным».

Договоренности были достигнуты при участии Франции, о самом перемирии незадолго до прекращения огня объявил президент США Джо Байден. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал перемирие с правительством страны.

По условиям сделки, Армия освобождения Израиля должна оставаться на своих позициях, а в течение двух месяцев вывести подразделения. Если бойцы «Хезболлы» нарушат правила соглашения, то Тель-Авив оставляет за собой право на самозащиту.

Население Ливана, ранее покинувшее свои дома, начало возвращаться. Юг республики возьмут под свой контроль военные Ливана, а силы «Хезболлы» отойдут на 30 километров от северных границ с Израилем.

За несколько часов до вступления перемирия в силу подразделения ЦАХАЛ нанесли серию ударов по погранпереходам на сирийско-ливанской границе. Под удар ВВС Израиля попали как минимум два КПП в Сирии.