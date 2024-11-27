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Байден: Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане

По словам президента США, достигнутое соглашение призвано иметь постоянный характер.
Елизавета Кондрикова 2024-11-27 00:01:54
© Фото: CNP, AdMedia Globallookpress

Правительство Израиля и ливанское движение «Хезболла» приняли договоренность о прекращении огня в Ливане, подтвердил президент США Джо Байден. Его слова приводит израильский Канал 12. Американский лидер подчеркнул, что достигнутое соглашение призвано стать «постоянной договоренностью».

«В ближайшие 60 дней Израиль уйдет из южного Ливана, и ливанская армия снова возьмет под свой контроль этот район. Обе стороны смогут вернуться и восстановить свою жизнь», - добавил он в своем обращении.

По словам президента США, соглашение вступит в силу уже в 4 утра по местному времени.

В соответствии с документом, после начала прекращения огня «Хезболла» не будет проводить никаких наступательных действий против израильской стороны, то же самое касается Тель-Авива в отношении ударов по Ливану.

Напомним, сегодня вечером военный кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». Изначально сообщалось, что оно вступит в силу в среду, 27 ноября, в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому).

#сша #Израиль #Джо Байден #Хезболла #ливан #Прекращение огня
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