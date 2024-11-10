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Нетаньяху подтвердил, что сам одобрил операцию с пейджерами в Ливане

В результате взрывов пейджеров погибли несколько десятков человек и тысячи получили ранения, среди них были и дети.
Анастасия Бобылева 2024-11-10 20:37:42
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял на себя ответственность за операцию со взрывом пейджеров в Ливане. Он подтвердил причастность Израиля к произошедшему и сообщил, что сам одобрил этот план, пишет Le Monde.

«В воскресенье Нетаньяху подтвердил, что дал зеленый свет пейджерной операции в Ливане», - цитирует издание сообщение пресс-секретаря Нетаньяху Омера Достри.

В сентябре в разных регионах Ливана произошла детонация средств связи, в том числе пейджеров. Из-за взрывов 37 человек погибли и 3 000 оказались ранены, среди них были дети. Постпред России в ООН Василий Небензя прокомментировал произошедшее, назвав это первым масштабным терактом, при котором использовались телекоммуникационные технологии.

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ливан #Пейджеры
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