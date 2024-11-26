МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нетаньяху представил кабмину план прекращения огня в Ливане

Проект включает в себя 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана.
Ирина Егорова 2024-11-26 21:50:16
© Фото: Lev RadinKeystone Press Agency, Globallookpress

Израильскому кабмину сегодня будет представлено соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Участники заседания военно-политического кабинета рассмотрят план по урегулированию и выдвинут решение, передает израильский Канал 12. 

Ранее сообщалось, что предварительно Тель-Авив уже одобрил данный план по прекращению огня с «Хезболлой».

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу 27 ноября утром по местному времени. Также Нетаньяху добавил, что перемирие нужно для обновления сил и боеприпасов, «изоляции ХАМАСа» и сосредоточения на «иранской угрозе».

Сам проект включает в себя 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана. При этом США регламентировали действия Тель-Авива и дали им гарантии на атаки против «Хезболлы» в случае нарушения договора.

В свою очередь, «Хезболла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани.

#проект #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ливан #Прекращение огня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 