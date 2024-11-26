Нетаньяху представил кабмину план прекращения огня в Ливане

Израильскому кабмину сегодня будет представлено соглашение о прекращении огня в Ливане. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Участники заседания военно-политического кабинета рассмотрят план по урегулированию и выдвинут решение, передает израильский Канал 12.

Ранее сообщалось, что предварительно Тель-Авив уже одобрил данный план по прекращению огня с «Хезболлой».

Ожидается, что режим прекращения огня вступит в силу 27 ноября утром по местному времени. Также Нетаньяху добавил, что перемирие нужно для обновления сил и боеприпасов, «изоляции ХАМАСа» и сосредоточения на «иранской угрозе».

Сам проект включает в себя 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные должны покинуть юг Ливана. При этом США регламентировали действия Тель-Авива и дали им гарантии на атаки против «Хезболлы» в случае нарушения договора.

В свою очередь, «Хезболла» переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани.