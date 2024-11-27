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SANA: Израиль нанес удары по двум КПП на сирийско-ливанской границе

Информационное агентство сообщает о материальном ущербе в результате удара израильских воздушных сил.
Елизавета Кондрикова 2024-11-27 01:13:01
© Фото: Taher Abu Hamdan, XinHua Goballookperss

Израиль нанес удары по погранпереходам на сирийско-ливанской границе, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник. В регионе действовали воздушные силы Тель-Авива.

Под удар, осуществленный вечером во вторник, 26 ноября, попали как минимум два КПП в Сирии - Эд-Дабусия и Эль-Арида. По данным агентства, израильский обстрел сирийской провинции Хомс «привел к материальным потерям».

Напомним, с утра среды, 27 ноября, в Ливане начнет действовать соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Тель-Авив обязуется в течение двух месяцев вывести свои войска из южного Ливана, «Хезболла» же должна прекратить осуществление любых наступательных операций в отношении израильской стороны.

#сирия #Израиль #Хезболла #ливан #КПП
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