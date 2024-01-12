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Подполковник Дэвис обвинил Байдена во втягивании США в войну ударами по Йемену

В ночь с 11 на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары с воздуха по военным целям хуситов в Йемене.
Елизавета Кондрикова 2024-01-12 07:40:01
© Фото: байден Yuri Gripas - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Джо Байден втягивает американцев в войну ударами по Йемену, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News.

«Хуситы недвусмысленно заявили, что, если мы нападем на них, на их территории, они начнут атаковать американцев и американские интересы в регионе. Какой у нас план? Это потенциальный удар, который втягивает нас в войну», - цитирует Дэвиса агентство РИА Новости.

Он добавил, что нынешний конфликт в регионе может перейти «на более высокий уровень» и призвал американское руководство объяснить гражданам, в чем именно заключается план Вашингтона и как подобные военные действия в Йемене соотносятся с американскими законами и конституцией.

В ночь с 11 на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары с воздуха по целям хуситов. Всего были поражены 12 целей, среди них - радиолокационные системы, а также места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет.

В США в качестве цели военной операции назвали подрыв и ухудшение возможности хуситов подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле.

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