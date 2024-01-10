CNN: США с начала атак хуситов в Красном море сбили 24 ракеты и дрона

Военно-морские силы США за последние месяцы сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, которые были запущены хуситами с территории Йемена, сообщил телеканал CNN.

В результате атак членам движения «Ансар алла» не удалось повредить ни одно американское судно или кого-либо из членов экипажа. Последняя из них была предпринята хуситами 10 января. Уточняется, что США предоставила три своих эсминца в коалицию из 20 стран в рамках операции «Страж процветания».

Операция против хуситов под названием «Страж процветания» - это попытки международного сообщества установить безопасность в красноморской зоне и нарастить там потенциал, а также в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Через последние два объекта проходит 1/6 часть мирового коммерческого судоходства.

Торговые суда стали часто подвергаться атакам со стороны йеменских повстанцев у побережья Красного моря. Члены движения «Ансар Алла» объясняют свои атаки тем, что корабли, направляющиеся в порты Израиля имеют к нему отношение, а значит поддерживают палестино-израильский конфликт.

Россия обеспокоена положением дел в Красном море, так как через него проходят важные для мировой торговли торговые пути. Атаки хуситов могут подорвать стабильность мировой экономики. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море и Аденском заливе и призвал их прекратить нападения.