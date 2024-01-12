В США рассказали о целях ударов по Йемену

США и Великобритания наносили удары по ракетным радарам и связанным с БПЛА целями хуситов в Йемене, заявил американский чиновник на специальном брифинге для журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в Йемены в результате массированного удара в ночь с 11 на 12 января было поражено больше дюжины целей хуситов, сообщил CNN официальный представитель США. Среди них - радиолокационные системы, а также места хранения и запуска дронов, баллистических и крылатых ракет.

Удары наносились ракетами с воздуха, кораблей и подводных лодок. Военный удар, по замыслу коалиции, должен ослабить возможности хуситов продолжать атаки на суда в Красном море.

Ранее сообщалось о массированной бомбардировке международного аэропорта Саны, столицы Йемена. Также были сообщения о поражении американского корабля ракетой, но подтверждения этих данных пока нет.