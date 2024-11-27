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Токаев: в Казахстане ведут обучение на русском более 3,5 тысячи школ

А в России учится около 60 тысяч студентов из Казахстана.
Владимир Рубанов 2024-11-27 02:27:20
© Фото: kremlin.ru

В Казахстане больше 3,5 тысяч школ школ, где учат на русском языке. Есть телеканалы, радиостанции и газеты на русском. Почти во всех регионах есть русские театры. Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в газете «Известия».

В России учится около 60 тысяч студентов из Казахстана. Есть планы открыть филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Астане и представительство Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске.

Казахстан создал международную организацию по русскому языку под эгидой СНГ, напомнил Токаев. Она будет помогать странам содружества поддерживать и продвигать русский язык. Президент уверен, что это поможет укрепить дружбу и доверие между народами.

На прошлой неделе парламент Казахстана одобрил закон о создании Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Ее цель - помогать использовать русский язык как средство общения между странами.

Статья опубликована накануне начала государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Российский лидер тоже разместил публикацию в «Казахстанской правде». В ней глава государства, в частности, назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана.

#Казахстан #Касым-Жомарт Токаев
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