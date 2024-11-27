Путин анонсировал открытие филиала МГИМО в Астане

В казахстанской столице Астане откроется филиал МГИМО МИД РФ, анонсировал президент России Владимир Путин в статье для «Казахстанской правды». Российский лидер отметил шаги обеих сторон по расширению контактов в сфере образования.

«В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России», - говорится в статье Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент напомнил, что его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев также является выпускником МГИМО наряду со многими другими известными казахстанцами.

Отдельно Владимир Путин отметил, что в Москве поддерживают строительство новых русскоязычных школ в Казахстане, а также выразил признательность властям страны за бережное отношение к русскому языку.

Речь идет о статье Путина «Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», которая вышла в свет накануне государственного визита российского президента в Астану. Он состоится 27-28 ноября. В статье президент также назвал Москву одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана.