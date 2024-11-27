Путин назвал Россию крупнейшим экономическим партнером Казахстана

Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, сообщил российский президент Владимир Путин. Страны выстраивают эффективное экономическое сотрудничество, которое приносит ощутимую выгоду обеим сторонам. Об этом российский лидер заявил в статье «Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее».

«Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов», - говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул рост доли национальных валют во взаимных расчетах между Москвой и Астаной, а также отметил, что структура торговли между партнерами постоянно диверсифицируется.

Статья была выпущена для газеты «Казахстанская правда» в преддверии государственного визита Владимира Путина в Астану, он состоится 27-28 ноября. В ходе поездки президент встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, а также запланировано подписание ряда совместных документов.