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Путин опубликовал статью об отношениях России и Казахстана

Государственный визит Владимира Путина в Республику Казахстан состоится 27 и 28 ноября.
Владимир Рубанов 2024-11-27 00:24:57
© Фото: kremlin.ru

Статья Владимира Путина вышла в издании «Казахстанская правда». Она опубликована накануне государственного визита российского лидера в Астану.

Статья озаглавлена «Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее». В ней президент России рассуждает об отношениях двух стран.

Путин отмечает, что сотрудничество Москвы и Астаны носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Двустороннее партнерство основано на традициях дружбы, добрососедства и взаимной помощи и строится на прочных принципах равноправия и уважения интересов друг друга, отметил глава государства.

Президент России подчеркнул, что народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, а также многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.

Государственный визит Владимира Путина в Республику Казахстан состоится 27 и 28 ноября. Он проведет переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Планируется подписать Совместное заявление глав государств и ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.

Кроме того, президент России примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. В ОДКБ в этом году председательствовал Казахстан.

#Владимир Путин #одкб #Казахстан #переговоры #Касым-Жомарт Токаев #Астана #государственный визит
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