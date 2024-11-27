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РФ и Казахстан договорились об обмене информацией для борьбы с терроризмом

Обмен будет осуществляться по линии спецслужб, следует из заявления Путина и Токаева.
Ирина Егорова 2024-11-27 20:34:14
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Россия и Казахстан договорились об обмене оперативной и другой информацией по линии спецслужб для борьбы с терроризмом, следует из заявления Владимира Путина и Касым-Жомарт Токаева.

Также главы государств подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка».

Лидеры двух стран уже провели переговоры в узком и расширенных составах. Казахстану направили приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС. Также Путин пригласил Токаева с госвизитом в РФ в 2025 году и на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Токаев назвал госвизит Путина «поистине историческим событием». Ранее премьер-министра Мурат Нуртлеу заявил, что прибытие президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства.

#Россия #Путин #терроризм #борьба #спецслужбы #Казахстан #Токаев
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