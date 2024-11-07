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Путин 27 ноября отправится с государственным визитом в Казахстан

Государственный визит российского лидера в Казахстан ожидается 27 ноября.
Марина Крижановская 2024-11-07 09:58:18
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Российская сторона ведет серьезную подготовку государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой и заместителем премьер-министра Муратом Нуртлеу.

«Мы ведем, как вы упомянули, серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации в Казахстан 27 ноября», - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД центральноазиатской республики отметил, что в Казахстане ждут визита Путина.

Он заверил, что предстоящее прибытие президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства. Встреча Лаврова и Нуртлеу прошла в расширенном составе в казахстанской столице Астане.

В январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что без России нельзя решить ни одну проблему в мире. По его убеждению, это ясно и с Луны. Президента Путина он назвал человеком, влияющим на глобальный климат «и словом, и делом».

#Россия #Сергей Лавров #Владимир Путин #МИД РФ #Казахстан #государственный визит #Мурат Нуртлеу
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