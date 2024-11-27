В Астане начались российско-казахстанские переговоры

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в Астане начали двусторонние переговоры в узком составе. Перед началом беседы лидеры сфотографировались.

Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту его лично встретил Токаев. Лидеры РФ и Казахстана посетили резиденцию «Акорда», где состоялась церемония официальной встречи Путина.

Главы двух государств представили членов своих делегаций. На церемонии Путин остановил Токаева и отдельно представил министра промышленности РФ Антона Алиханова. После чего прозвучали гимны стран и главы государств удалились на переговоры.

Путин пробудет в Астане два дня. В первый день визита запланированы переговоры с Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ.