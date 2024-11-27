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В Астане начались российско-казахстанские переговоры

Российский лидер пробудет в Казахстане два дня. Это его второй визит в страну с начала года.
Ирина Егорова 2024-11-27 16:20:59
© Фото: news_kremlin, Telegram © Видео: news_kremlin, Telegram

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев в Астане начали двусторонние переговоры в узком составе. Перед началом беседы лидеры сфотографировались.

Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом, в аэропорту его лично встретил Токаев. Лидеры РФ и Казахстана посетили резиденцию «Акорда», где состоялась церемония официальной встречи Путина.

Главы двух государств представили членов своих делегаций. На церемонии Путин остановил Токаева и отдельно представил министра промышленности РФ Антона Алиханова. После чего прозвучали гимны стран и главы государств удалились на переговоры.

Путин пробудет в Астане два дня.  В первый день визита запланированы переговоры с Токаевым. На следующий день, 28 ноября, глава российского государства примет участие в очередной сессии Совета ОДКБ.

#в стране и мире #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Астана
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