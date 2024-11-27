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Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Документ подписан по итогам двусторонних переговоров.
Сергей Лебедев 2024-11-27 19:38:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский лидер Владимир Путин и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового миропорядка. Документ приняли по итогам двухсторонних переговоров.

Напомним, сегодня президент РФ во второй раз за год прилетел в Астану с государственным визитом. В Казахстане Владимир Путин пробудет два дня.

Лидеры двух стран уже провели переговоры в узком и расширенных составах. Они обсудили развитие отношений между государствами.

Также президенты поучаствовали в пленарном заседании ХX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

#РФ #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #заявление
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