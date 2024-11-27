Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства

Российский лидер Владимир Путин и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового миропорядка. Документ приняли по итогам двухсторонних переговоров.

Напомним, сегодня президент РФ во второй раз за год прилетел в Астану с государственным визитом. В Казахстане Владимир Путин пробудет два дня.

Лидеры двух стран уже провели переговоры в узком и расширенных составах. Они обсудили развитие отношений между государствами.

Также президенты поучаствовали в пленарном заседании ХX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.