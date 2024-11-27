Эксперт заявил о хрупкости перемирия между Израилем и Ливаном

Заключенное соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном теоретически формирует основу для большой ближневосточной конференции по палестинскому урегулированию в будущем. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов. Он добавил, что перемирие носит конъюнктурный характер.

«Израиль пошел на это соглашение в силу определенного давления США, где меняется ситуация. Второй момент, что базовые основы противоречий между Израилем и ХАМАС и Израилем и "Хезболлой" не урегулированы», - отметил эксперт.

Он рассказал детали заключенного соглашения - в его подготовке участвовали представители большой дипломатии: США, спецпредставитель по Ливану, израильский МИД. Некоторые арабские СМИ утверждают, что в процессе участвовали и представители российской дипломатии.

«Планируется создание специального контрольного комитета, в который должны войти США, Израиль, Ливан, арабские страны», - добавил Тарасов.

По словам эксперта, в состав комитета должна была войти и Франция, но Израиль «забраковал» вступление французов, так как они проголосовали за решение МУС по отношению к Нетаньяху. Он ожидает, что туда добавят Россию, которая займется введением посреднических усилий по переговорам с «Хезболлой» и Ливаном.

«Это тактическое перемирие носит хрупкий характер. Возможно, сохранится почва для действий будущей администрации, возглавляемой Трампом. Но как дальше поведут себя американцы, сказать пока сложно. Но в случае, если соглашение с Ливаном будет носить устойчивый характер, для администрация Байдена это будет единственной победой на Ближнем Востоке», - считает эксперт.

Причем американцы вели переговоры как с Израилем, так и с Ираном и рядом арабских стран, чтобы подготовить проект мирного соглашения, который устраивал бы именно их, добавил Тарасов.

Представители ХАМАС публично заявили, что они готовы при любых условиях пойти на подписание мирного соглашения и решать проблемы с заложниками. Пока обстоятельства и условия приобретают благоприятный характер для большой мирной сделки, но есть очень много факторов, которые могут сорвать этот процесс, заключил собеседник телеканала.

Напомним, что перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу сегодня ночью. Стороны надеются, что оно будет «бессрочным» - однако предпосылки к возникновению огня сохранились, и соглашение может быть нарушено в любой момент.

Договоренности были достигнуты при участии Франции, о самом перемирии незадолго до прекращения огня объявил президент США Джо Байден, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовал перемирие с правительством страны.

По условиям сделки, Армия обороны Израиля должна оставаться на своих позициях, а в течение двух месяцев вывести подразделения. Если бойцы «Хезболлы» нарушат правила соглашения, то Тель-Авив оставляет за собой право на самозащиту.