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RMC: Нетаньяху пытался надавить на Макрона из-за решения МУС

По данным СМИ, разговор премьер-министра Израиля и президента Франции состоялся на прошлой неделе.
Виктория Бокий 2024-11-26 19:51:02
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался повлиять на президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы Париж не принимал решение Международного уголовного суда о его аресте. Об этом сообщает радиостанция RMC.

По данным СМИ, телефонный разговор Нетаньяху с Макроном, в котором израильский премьер-министр выразил свое недовольство и потребовал не применять решение МУС, состоялся на прошлой неделе.

Сообщается, что Макрон не стал комментировать эту тему, но, согласно источникам, французский президент отметил, что Франция будет уважать международное право.

Ранее глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти европейских стран обязаны исполнить ордер Международного уголовного суда против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

#Франция #Израиль #эммануэль макрон #Биньямин Нетаньяху #МУС
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