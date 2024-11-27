Путин перед визитом в Казахстан отметил особый характер отношений с Астаной

Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Об этом заявил Владимир Путин.

«Россия - Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее». Так называется статья Владимира Путина, которую в преддверии его государственного визита в Казахстан опубликовала газета «Казахстанская правда». В ней он пишет, что отношения двух стран носят союзнический характер и опираются на принципы равноправия и добрососедства. Параллельно с этим свою статью в одном из российских изданий опубликовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Двухдневный государственный визит Владимира Путина в Астану проходит по приглашению казахстанской стороны. И сам факт проведения этого визита - высшего в дипломатической иерархии - подчеркивает высокий уровень отношений между двумя странами.

В столице Казахстана Владимира Путина встречают изображениями российского флага на всем протяжении маршрута российской делегации. А в Астану фактически в полном составе прибудет все российское правительство. Энергетика, транспорт, здравоохранение, сотрудничество в космосе - во время переговоров вначале в узком, а затем в расширенном составе будут обсуждать весь комплекс развития двусторонних отношений.

По итогам прошлого года товарооборот вновь побил рекорд. Сегодня он вплотную приближается к $30 млрд. Причем 90% расчетов осуществляется именно в национальных валютах, что, по словам российского лидера, позволяет оградить экономику от негативной внешнеполитической конъюнктуры.

Среди конкретных проектов, представляющих взаимный интерес, Владимир Путин называет расширение восточной ветки международного транспортного коридора «Север - Юг» и строительство на космодроме Байконур комплекса «Байтерек» с использованием российской ракеты-носителя «Союз-5».

Особое внимание лидеры придают развитию регионального сотрудничества. Тем более что Россию и Казахстан связывает самая протяженная в мире сухопутная граница. В эти дни в Уфе проходит юбилейный XX Форум межрегионального сотрудничества. И президенты обратятся к его участникам по видеоконференцсвязи.

Владимир Путин заявил о признательности своему коллеге за его инициативу по созданию Международной организации по русскому языку. В ближайшее время в Казахстане планируется открытие еще трех школ на русском языке и филиала МГИМО, выпускником которого является и сам президент Казахстана.

Владимир Путин заявил, что пригласил Токаева на торжества, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Что касается первого дня государственного визита, то по итогам переговоров подготовлено к подписанию два десятка различных соглашений. Главным из которых станет совместное заявление лидеров об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка. После этого Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев выступят с заявлениями для прессы.