Парламент Грузии назначил дату президентских выборов

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. Соответствующий проект постановления поддержали депутаты парламента. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.

«80 - за, ноль - против. Постановление принято», - объявил спикер парламента Шалва Папуашвили после голосования депутатов.

Напомним, действующим президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. Вместе с лидерами оппозиции она не признает результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.

По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция тоже прошла в парламент, но, отказавшись признавать итоги выборов, не принимает участия в его работе.

Первому заседанию обновленного парламента предшествовали массовые акции протеста. Демонстранты заблокировали правительственный квартал, устроили уличные шествия и стычки с полицейскими.