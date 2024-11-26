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Парламент Грузии назначил дату президентских выборов

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила своего участия в новых выборах.
Ян Брацкий 2024-11-26 12:49:00
© Фото: Владимир Умикашвили, Sputnik, РИА Новости

Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря. Соответствующий проект постановления поддержали депутаты парламента. Трансляция заседания велась в прямом эфире на сайте законодательного органа.

«80 - за, ноль - против. Постановление принято», - объявил спикер парламента Шалва Папуашвили после голосования депутатов. 

Напомним, действующим президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. Вместе с лидерами оппозиции она не признает результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.

По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция тоже прошла в парламент, но, отказавшись признавать итоги выборов, не принимает участия в его работе.

Первому заседанию обновленного парламента предшествовали массовые акции протеста. Демонстранты заблокировали правительственный квартал, устроили уличные шествия и стычки с полицейскими.

#голосование #Грузия #Тбилиси #Парламент #Зурабишвили
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