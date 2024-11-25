Полиция перекрыла улицы на подступах к зданию грузинского парламента

Полицейские, дежурящие у здания грузинского парламента, получили подкрепление на фоне масштабных протестов в Тбилиси. Сейчас отряды правоохранителей и спецназа полностью перекрыли прилегающие к правительственному кварталу улицы, сообщают очевидцы в соцсетях.

Накануне оппозиционеры, несогласные с итогами парламентских выборов, устроили митинг и разбили палатки у здания парламента. В ходе шествия некоторые демонстранты устроили драку с полицейскими.

К этой минуте шатры и палатки находятся у здания парламента и частично на проезжей части, автомобильное движение перекрыто.

Через час должно состояться первое заседание нового грузинского парламента 11-го созыва. Оппозиция намерена сорвать заседание.

Напомним, 16 ноября ЦИК Грузии опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября в стране выборов. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», получившая 89 мандатов из 150 в парламенте. В него также прошли четыре оппозиционные партии, но их лидеры отказались признавать итоги выборов и не принимают участия в работе.