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В Турции десятки самолетов сели в других аэропортах из-за ЧП в Анталье

Аэропорт Антальи не принимал рейсы до 03:00, вылеты осуществлялись со взлетно-посадочной полосы для военных рейсов.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 03:28:41
© Фото: @OnAviation X.com

В Турции более 20 самолетов были вынуждены уйти на посадку в аэропорты других городов после авиаинцидента с российским Superjet 100 в турецкой Анталье.

Так, некоторые суда вынужденно приземлились в Измире, Даламане и других турецких городах, пишет РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Антальи. При этом аэропорт Измира находится в почти 500 километрах от Антальи. Из-за ЧП воздушная гавань не принимала рейсы до 03:00 по московскому времени, уточнили в аэропорту. По данным Минтранспорта Турции, вылеты осуществлялись с помощью взлетно-посадочной полосы, предназначенной для военных рейсов.

Напомним, в воскресенье вечером произошло возгорание в самолете российской авиакомпании «Азимут», который прибыл из Сочи в Анталью. Происшествие случилось сразу после посадки. В авиакомпании объяснили случившееся сдвигом ветра.

Всех пассажиров и членов экипажа удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал.

#Самолет #Сочи #Аэропорт #Турция #Анталья #авиаинцидент
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