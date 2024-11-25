В Турции десятки самолетов сели в других аэропортах из-за ЧП в Анталье

В Турции более 20 самолетов были вынуждены уйти на посадку в аэропорты других городов после авиаинцидента с российским Superjet 100 в турецкой Анталье.

Так, некоторые суда вынужденно приземлились в Измире, Даламане и других турецких городах, пишет РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Антальи. При этом аэропорт Измира находится в почти 500 километрах от Антальи. Из-за ЧП воздушная гавань не принимала рейсы до 03:00 по московскому времени, уточнили в аэропорту. По данным Минтранспорта Турции, вылеты осуществлялись с помощью взлетно-посадочной полосы, предназначенной для военных рейсов.

Напомним, в воскресенье вечером произошло возгорание в самолете российской авиакомпании «Азимут», который прибыл из Сочи в Анталью. Происшествие случилось сразу после посадки. В авиакомпании объяснили случившееся сдвигом ветра.

Всех пассажиров и членов экипажа удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал.