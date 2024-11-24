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Минтранс Турции: из загоревшегося SSJ-100 эвакуировали 95 человек

В Superjet 100 было 89 пассажиров и 6 членов экипажа.
Владимир Рубанов 2024-11-24 23:51:08
© Фото: Х/Ottoman1133217 © Видео: X/fl360aero

Из загоревшегося в Анталье самолета Superjet 100 эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщили в министерстве транспорта Турции.

Об их состоянии пока не известно. Никто не погиб, данных о пострадавших нет.

Аэропорт Антальи закрыт на прилет до 3:00 по московскому времени после возгорания российского лайнера, добавили в турецком минтрансе.

Самолет из Сочи загорелся после посадки. По предварительным данным, у Superjet 100 загорелся двигатель.

Пожар оперативно потушили сотрудники аварийно-спасательной службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что из загоревшегося самолета эвакуировали 79 пассажиров. Росавиация разбирается в случившемся.

#пожар #авария #Турция #пассажиры #авиасообщение #авиапроисшествие #росавиация #Анталья
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