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СК начал проверку по факту возгорания самолета в аэропорту Антальи

Возгорание самолета произошло в воскресенье, 24 ноября, всех пассажиров благополучно эвакуировали, пострадавших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 02:40:27
© Фото: @OnAviation X.com

Для установления причин и обстоятельств авиаинцидента с российским самолетом Superjet 100 в аэропорту Антальи будет проведена доследственная проверка. Она инициирована Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ.

«Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - приводит Life сообщение ведомства.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, произошло возгорание двигателя самолета российской авиакомпании «Азимут», который совершал рейс Сочи-Анталья. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, пассажиров своевременно эвакуировали. В авиакомпании объяснили случившееся грубой посадкой из-за сдвига ветра.

Российские дипломаты в Анталье находятся в контакте с местными властями для содействия гражданам.

#проверка #Самолет #Турция #СК РФ #Возгорание #Анталья
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