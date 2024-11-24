В Тбилиси за день до созыва парламента начался митинг оппозиции

Представители грузинской оппозиции, их сторонники и местные активисты собрались на площади Первой Республики в центре Тбилиси, чтобы оспорить результаты выборов в парламент, прошедших 26 октября. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Большая часть протестующих сконцентрирована в центре города, а некоторые организовали шествие с разных концов столицы в сторону площади.

Сообщается, что в митинге также участвуют жители регионов страны.

Демонстранты планируют остаться на ночь у здания парламента, чтобы сорвать заседание парламента XI созыва, которое планируется на следующий день.

Напомним, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, в котором победила партия «Грузинская мечта» с результатом 53,93% процента голосов и получила большинство мандатов в парламенте.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты выборов и призвала к повторному проведению голосования. Также она сообщила о подаче иска в Конституционный суд по делу о фальсификациях результатов выборов.

Беспорядки и стычки митингующих и спецназа начались еще 17 ноября. Тогда пострадал один человек.