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Спецназ силой разогнал протестующих в Тбилиси

В результате силового подавления протеста пострадал один человек.
Алексей Курильченко 2024-11-19 09:19:55
© Фото: РИА Новости

Силы специального назначение Грузии разогнали протестующих, перекрывших дорогу у здания Тбилисского государственного университета. Об этом сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Правоохранители применили против протестующих дубинки и перцовый газ. Один из участников протеста бал госпитализирован. Среди протестующих был бывший председатель «Единого национального движения» Ники Мелия.

Напомним, что 26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, победу в которых одержала правящая партия «Грузинская мечта» - она получила 89 мандатов. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила о нелегитимности выборов, утверждая о «тотальной фальсификации».

Сразу после оглашения итогов в стране вспыхнули протесты. Участники акций выражают солидарность словам Зурабишвили - на улицы люди выходят с флагами Евросоюза и Украины.

#Грузия #протесты #полиция #В ИноСМИ
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