Байден и Сунак заявили об «оборонительных» ударах по объектам в Йемене

Президент США Джо Байден подтвердил, что военные США и Великобритании «успешно нанесли удары по ряду объектов» в Йемене. По его словам, операцию против хуситов поддерживают Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды.

Байден заявил, что атака проведена в ответ на «беспрецедентные нападения хуситов» в Красном море. Глава Белого дома добавил, что « без колебаний» примет дальнейшие меры. Дополнительные меры, по его словам, не исключены, но военный удар в Йемене носит оборонительный характер, сказал президент.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил участие самолетов королевских ВВС в ударах по Йемену. Он заявил, что атака была «ограниченной, необходимой и пропорциональной мерой в рамках самообороны».

Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». Больше дюжины целей хуситов были поражены, сообщил CNN официальный представитель США. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что массированному удару подвергся международный аэропорт Саны.