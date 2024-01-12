США и Великобритания нанесли удары по столице Йемена

США и Великобритания начали наносить удары по связанным с хуситами объектам в Йемене, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Удары наносятся с самолетов, кораблей и подлодок. Используются в том числе ракеты «Томагавк».

Очевидцы рассказали агентству, что слышали как минимум три взрыва в Сане, столице страны. Сильные взрывы слышны в городе Ходейда, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. Удары нанесены по нескольким районам, включая аэропорт. Атакованы населенные пункты Саада и Дхамар.

В то же время телеканал сообщил со ссылкой на израильские СМИ о пуске крупной партии ракет с территории Йемена. Иранский флот повышает боеготовность до высшей, говорится в сообщении.