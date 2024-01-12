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Al Mayadeen: ракета «земля-земля» попала в американский корабль в Красном море

Никаких подробностей пока не приводится.
Владимир Рубанов 2024-01-12 03:12:01
© Фото: Hani Al-Ansi dpa, Global Look Press

Американский корабль поражен в Красном море ракетой класса «земля-земля», сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на израильские СМИ. Никаких подробностей пока не приводится.

Ранее США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене с самолетов, кораблей и подлодок. Для атаки используются в том числе ракеты «Томагавк». 

Сообщалось, что в ответ были запущены ракеты с территории Йемена.

Под удар в Йемене попали несколько городов, в том числе столица страны Сана. Сообщалось о сильных взрывах в городе Ходейда, населенных пунктах Саада и Дхамар.

#сша #Великобритания #Йемен #Хуситы #красное море #военная операция
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