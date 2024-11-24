МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Росавиация: при возгорании Superjet 100 в Турции погибших нет

Информация о состоянии пассажиров и экипажа уточняется.
Владимир Рубанов 2024-11-24 23:24:30
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press

В Росавиации подтвердили инцидент с самолетом Superjet 100 в аэропорту Анталья в Турции.

После посадки произошло возгорание лайнера авиакомпании «Азимут». Погибших нет, говорится в сообщении.

Специалисты Росавиации разбираются в случившемся.

Ранее сообщалось, что самолет совершал рейс из Сочи. После посадки у Superjet 100 загорелся двигатель. Замгубернатора Антальи уточнил, что на борту было 79 пассажиров.

Пассажиры и члены экипажа Superjet 100 эвакуированы, уточнили в авиационном ведомстве. Огонь потушили сотрудники аварийно-спасательной команды аэропорта.

Информация о состоянии пассажиров и экипажа, а такое о степени повреждения ВС уточняется.

#пожар #Турция #пассажиры #эвакуация #росавиация #superjet 100 #Анталья #анталия #авиационное происшествие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 