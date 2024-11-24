Росавиация: при возгорании Superjet 100 в Турции погибших нет

В Росавиации подтвердили инцидент с самолетом Superjet 100 в аэропорту Анталья в Турции.
После посадки произошло возгорание лайнера авиакомпании «Азимут». Погибших нет, говорится в сообщении.
Специалисты Росавиации разбираются в случившемся.
Ранее сообщалось, что самолет совершал рейс из Сочи. После посадки у Superjet 100 загорелся двигатель. Замгубернатора Антальи уточнил, что на борту было 79 пассажиров.
Пассажиры и члены экипажа Superjet 100 эвакуированы, уточнили в авиационном ведомстве. Огонь потушили сотрудники аварийно-спасательной команды аэропорта.
Информация о состоянии пассажиров и экипажа, а такое о степени повреждения ВС уточняется.
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