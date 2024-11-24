Росавиация: при возгорании Superjet 100 в Турции погибших нет

В Росавиации подтвердили инцидент с самолетом Superjet 100 в аэропорту Анталья в Турции.

После посадки произошло возгорание лайнера авиакомпании «Азимут». Погибших нет, говорится в сообщении.

Специалисты Росавиации разбираются в случившемся.

Ранее сообщалось, что самолет совершал рейс из Сочи. После посадки у Superjet 100 загорелся двигатель. Замгубернатора Антальи уточнил, что на борту было 79 пассажиров.

Пассажиры и члены экипажа Superjet 100 эвакуированы, уточнили в авиационном ведомстве. Огонь потушили сотрудники аварийно-спасательной команды аэропорта.

Информация о состоянии пассажиров и экипажа, а такое о степени повреждения ВС уточняется.