В тени «Орешника»: как мир отреагировал на новое российское оружие

Испытания нашего новейшего оружия и эскалация, на которую решилась администрация Белого дома и лично Джо Байден - главная тема недели, которая все последние дни находится в центре внимания всего мира. В центре внимания - российская ракета «Орешник». Несколько молниеносных ударов и на одном из крупнейших заводов по производству военной ракетной техники - Южмаше - повреждены сразу несколько огромных цехов и одно спецпроизводство.

Обнаружить разделяющиеся боеголовки российской ракеты не смогла ни одна система ПВО - ни американская, ни европейская. До вечернего обращения Владимира Путина, которое прозвучало 21 ноября, про новейший ракетный комплекс средней дальности «Орешник» не слышал никто.

«Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов - это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено», - заявил Путин.

Что же касается целей возможных ударов - Россия готова применять это оружие против военных объектов и речь идет обо всех государствах, которые поставляют свое оружие для ударов по нашей стране. При этом мирное гражданское население о нанесении удара по конкретным военным объектам будет предупреждаться заранее, чтобы люди, находящееся поблизости, могли эвакуироваться.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», - заявил Путин.

Еще немного конкретики появилось во время совещания Владимира Путина с разработчиками ракетных систем и руководством Минобороны. Президент заявил - «Орешник» идет в серию. Но это не средство массового поражения, а высокоточное оружие. На данный момент в России разрабатывается и проходит испытание целый ряд аналогичных и подобных систем.

«Кроме системы "Орешник" в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», - заявил Путин.

На Западе тут же принялись гадать, чем это может им грозить. После российского удара по Южмашу всю ночь в поисковых системах искали «Орешник», в какой-то момент Google зафиксировал 100-процентную загрузку поиска именно этим словом. Большинство запросов - из Америки. Как определила при помощи своих экспертов телекомпания CNN - дальность полета «Орешника» - до 5,5 тысяч километров. При скорости 10 махов он долетит до Варшавы за восемь минут, до Берлина за 11, а до Лондона за 19.

И это принципиально изменило картину сегодняшнего мира. Запад, давший киевскому режиму разрешение на удары по России своим дальнобойным оружием, получил последнее и очень жесткое предупреждение.

Вашингтон, по сути являющийся главной движущей силой в разрастании ракетной угрозы, забыв о данном Зеленскому разрешении на удары вглубь России, тут же обвинил именно Россию в эскалации конфликта.

«Эскалация на каждом шагу исходит от России. Это они все обостряют. Это все из-за их агрессии на суверенную территорию Украины. И этот конфликт может закончиться сегодня. И вы слышите, как мы говорим это снова и снова», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

А в Пентагоне, обеспокоенном ударом по днепропетровскому Южмашу, честно признались - не смотря на то, что Штаты были предупреждены о пуске ракеты системой автоматического оповещения об уменьшении ядерной опасности - сам «Орешник» стал для них большим сюрпризом

«Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Что касается уведомлений, направляемых Соединенным Штатам, то Соединенные Штаты были предварительно уведомлены незадолго до запуска по каналам уменьшения ядерной опасности», - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Лондон пообещал поддерживать Украину, только вот заявила об этом почему-то глава МВД королевства Иветт Купер. Премьер Кир Стармер предпочел отмолчаться.

Сдержанная реакция покровителей Зеленского привела лидера киевского режима в ярость и он тут же обвинил в бездействии весь мир.

«Мир должен на это реагировать. И реагировать серьезно. Так, чтобы Путин боялся расширять войну. И четко осознавал последствия своих поступков!», - заявил глава киевского режима.

Как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зеленский банально испугался, получив конкретный ответ на свои действия и понимая, что на самом деле его никто спасать не будет.

«Зеленский испугался. Прямо стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Ну, наверное, это полезный результат. Потому, что уж чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре - это уже полезно», - заявила Лавров.

На Банковой - реальная паника. Верховная Рада срочно отменила все заседания до декабря. Ну а к самому Зеленскому, опять же срочным порядком, прилетели его хозяева - британский адмирал Энтони Радакин со своей командой. Думали, что делать дальше.

Что касается той части Запада, которая отмашку на дальнобойные удары Зеленскому официально не давала. Олаф Шольц, выступая перед своими избирателями, сначала оценил угрозу эскалации конфликта, как чрезвычайно серьезную, потом начал хвастаться, что не дал разрешения на удары по России немецкими дальнобойными «Таурусами». Свернул с пути к третьей мировой чуть раньше, чем остальные.

«Мы видим, насколько опасна эта война. Путин использовал ракету средней дальности для удара по Украине. Мы сказали, что не хотим поставлять на Украину крылатые ракеты, которые могут бить далеко по российской территории. И мы также заявили, что не будем давать разрешение на то, чтобы поставляемые нами тяжелые вооружения могли делать то же самое», - заявил Шольц.

Понял масштаб возможной катастрофы и премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что приближается неизвестность. Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза серьезна и реальна, когда речь идет о глобальном конфликте», - заявил Туск.

На фоне общих панических выступлений Венгрия и Сербия посоветовали несколько глубже посмотреть на сложившуюся ситуацию. Как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - страны Запада должны отнестись к этому очень серьезно.

«Вчера вечером президент России направил телеобращение к гражданам, в котором он четко описал ситуацию и сказал, что они считают себя вправе объявлять военными целями те страны, которые дают такое дальнобойное оружие Украине. Это не коммуникационный трюк. Вы должны быть благоразумными, когда вы имеете дело с такой страной, как Россия», - заявил Орбан.

Ну а президент Сербии Александр Вучич заявил, что те, кто считает, что Россия не ответит на удары по своей территории, просто не дружат с головой.

«Владимир Путин не блефует и, к сожалению, мы медленно вступаем в катастрофу. Если кто-то думает, что по территории России можно стрелять чем угодно, используя логистику западных стран, западное оружие, и что это останется без ответа, и что Путин не будет использовать все инструменты и средства, которые он посчитает необходимыми, - вы или его не знаете, или вы ненормальный», - заявил Вучич.

Но ненормальные решили взвинтить эскалацию до следующего уровня. В пятницу глава МИД Франции заявил, что республика дает Украине разрешение на удары французскими дальнобойными ракетами по России.

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», - заявил Жан-Ноэль Барро.

На самом деле предупреждение Западу было озвучено президентом России уже дважды на протяжении последних месяцев - давая разрешение на удары по России США, Великобритания и Франция, по сути, напрямую вступают в прямой вооруженный конфликт с нашей страной, подставляя себя под возможный ответный удар. Первый раз Президент сказал об этом в сентябре..

«Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменения самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», - заявил Путин.

Очень похожие слова Владимир Путин был вынужден произнести и спустя месяц, отвечая на вопрос, услышал ли Запад первый посыл.

«Они мне об этом ничего не сообщали, но надеюсь услышали. Потому, что мы должны будем для себя тоже принимать какие то решения», - заявил Путин.

И решения, действительно, были приняты. В первую очередь они коснулись изменения ядерной доктрины, которое на неделе подписал Владимир Путин.

«Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом. Важным остается и то, что агрессия со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», - говорится в тексте доктрины.

Министерство обороны США в ответ объявило об обновлении своей стратегии ядерного сдерживания. В ее рамках атомные подводные лодки «Огайо» с межконтинентальными баллистическими ракетами приведены в повышенную боевую готовность.

Но все понимают, что ядерное оружие - это начало конца света. У России же фактически появился принципиально новый рычаг воздействия. И это поставило Запад в тупик. На совещании с Минобороны Владимир Путин отметил, что Орешник - по своим возможностям, действительно, сопоставим с ядерным оружием, хотя таковым не является. Орешник дает возможность применить, по сути стратегическую мощь - с хирургической точностью, не задевая гражданские объекты, что невозможно в случае с оружием массового поражения. То есть главное в том - что Россия теперь, благодаря «Орешнику», располагает вооружением, способным охладить любые горячие головы, и при этом не нарушить главное табу человечества - запрет на применение ядерного оружия.

«Ракетная система "Орешник" – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», - заявил Путин.

И тут возникает целая череда вопросов. Как теперь поступит Запад? Кто будет принимать решения в Белом доме? Откажутся ли от своих агрессивных планов Великобритания и Франция? Видимо, всех ответов не знают и на Западе. Впереди целая череда консультаций. НАТО на следующей неделе собирается в Брюсселе. Все будут обсуждать Россию, Украину и новое для западного уха слово «Орешник». Марк Рютте срочно прилетел к избранному президенту США Трампу. Об итогах беседы пока ничего не известно.

Что же касается нашей боевой готовности - инспекция секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу Российского Ядерного центра в Сарове говорит о ней, как нельзя лучше. А официальную позицию Москвы максимально четко описал в конце своего обращения Владимир Путин - РФ стремится к мирному решению конфликтов, но готова к любому развитию событий - ответ будет всегда.